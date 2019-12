Calcio, il Rimini ha festeggiato il Natale al Coconuts

Si è svolta lunedì sera al Coconuts, la tradizionale cena degli auguri del Rimini F. C. in vista delle imminenti festività natalizie. All’appuntamento è intervenuta la dirigenza al gran completo, con in testa il presidente Giorgio Grassi, il dg Marco Mercuri e il direttore sportivo Ivano Pastore. Presenti la prima squadra guidata dal tecnico Giovanni Colella, lo staff, oltre a tutte le formazioni del settore giovanile biancorosso del responsabile Aldo Righini con i tecnici e gli accompagnatori, così come i volontari che in occasione di ogni gara casalinga prestano servizio allo stadio, a titolo gratuito, mossi dalla grande passione verso i nostri colori.