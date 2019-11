RIMINI, 17 NOVEMBRE 2019 – Pesantissima sconfitta casalinga del Rimini nello scontro diretto in chiave salvezza contro l’Arzignano (0-2). Nella ripresa decidono in quattro minuti le reti di Bonalumi e Rocco. Squadra senza idee, in confusione e uscita tra i fischi.