Calcio, “Ecco le regole per chi vuole il Rimini” – VIDEO

In una conferenza stampa indetta in avvicinamento alla delicata sfida contro la Triestina, il Rimini ha fatto il punto della situazione, a cominciare dal futuro della società. Così il legale di riferimento del club biancorosso Gianluca Brugioni: “Ora siamo innanzi tutto concentrati a raggiungere la salvezza e chi vuole il Rimini deve passare attraverso certi filtri che sono il direttore sportivo, il presidente Grassi, il direttore generale Mercuri, il commercialista Fabbri e il sottoscritto”. Il direttore sportivo Ivano Pastore ha poi tenuto a precisare: “Il Rimini è una società solida, non è vero che affoga nei debiti come ho letto da qualche parte”.