Calcio, il Ravenna si separa da Stefano Pellizzari

Dopo il caso controverso di Reggiana-Ravenna, quando il difensore (squalificato) andò a tifare nella curva di casa, il club giallorosso ha annunciato il divorzio ufficiale da Stefano Pellizzari. “La società Ravenna FC comunica che in data odierna è stato rescisso il contratto che legava il calciatore Stefano Pellizzari alla società giallorossa. Al giocatore va un in bocca al lupo per il proseguimento della propria carriera”. Pellizzari non si allenava già da qualche giorno con il gruppo, a riprova di uno strappo insanabile dopo un inciampo davvero clamoroso.