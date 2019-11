Non basta il miglior Ravenna delle ultime settimane a fermare (1-0 il finale) la capolista Vicenza che sfrutta un tiro dal limite del difensore Cappelletti a metà ripresa per una vittoria sofferta. Da segnalare in un primo tempo più equilibrato un salvataggio di Barlocco su tiro ravvicinato a colpo sicuro di Martorelli. I giallorossi hanno lottato a viso aperto contro la prima della classe, ma la serie nera di risultati continua.