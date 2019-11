Una domenica speciale passata a respirare il grande calcio di serie A. Al termine dei rispettivi impegni, le formazioni Under 14 e Under 13 del Rimini sono state allo stadio “Tardini”, ospiti del Parma, per assistere all’incontro del campionato di Serie A tra i gialloblù e la Roma. Per i baby biancorossi, e tutto lo staff, una giornata da ricordare.