Calcio, un punto a testa per Cesena e Reggio Audace – GALLERY

Un Cesena propositivo ferma la corsa della Reggio Audace e strappa un punto prezioso nell’anticipo del Manuzzi: pareggio senza reti per la squadra di Modesto che gioca una della sue partite più convincenti contro una squadra organizzata, gagliarda e decisamente tra le migliori affrontate quest’anno dai bianconeri. Il Cesena visto questa sera ha sfidato a viso aperto la terza forza del campionato senza sfigurare e anzi nella ripresa è stata decisamente la squadra più pericolosa. Da segnalare la prestazione gigantesca di Beppe De Feudis, migliore in campo per distacco.

Primo tempo che vive di vampate e partita bella pimpante. A iniziare meglio è il Cesena che ha la sua occasione migliore dopo appena un minuto: slalom speciale di Capellini sulla destra, scarico per Franco che dentro l’area ha uno sparo comodissimo ma appoggia tra le braccia di Narduzzo. Ad armare l’offensiva bianconera è poi ancora Capellini che prima impacchetta il pericoloso colpo di testa di Butic e poi si mette in proprio con un bel diagonale deviato in angolo dalla difesa. Nel mezzo c’è anche la Reggio Audace con Costa che in tuffo di testa punisce un’incerta uscita di Marson ma è in fuorigioco. Il finale della prima frazione è tutto di marca ospite, la squadra di Alvini è solidissima e ben organizzata, con Marson che respinge bene una gran incornata di Marchi.

Anche nella ripresa i ritmi rimangono alti con le due squadre che non rinunciano mai a giocare e provano a vincere. All’alba della seconda frazione Maddaloni fa un prodigio e riesce in scivolata a togliere a Marchi una conclusione a botta sicura dentro l’area piccola; poi il Cesena ci prova con Capellini a giro di sinistro e Franchini che dentro l’area si addormenta e non riesce a concludere. In pieno recupero sussulto del Manuzzi per un possibile contropiede di Zerbin in campo aperto fermato da Haruna con il tacco.