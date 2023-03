Calcio Primavera, l’esordio dell’Imolese al torneo di Viareggio

Di sicuro, non sarà un martedì normale per nessuno dei ragazzi dell’Imolese Primavera che oggi, dopo una sveglia di buon mattino, alle ore 15 a Fossoni di Carrara cominceranno la prima storica avventura di una squadra rossoblù alla Viareggio Cup, giunta alla 73ª edizione.

La squadra allenata da Lorenzo Mezzetti, dopo la vittoria in campionato con la Viterbese, giocherà sul sintetico toscano una sfida contro la Rappresentativa della Serie D che, vada come vada, resterà negli annali del calcio sotto l’Orologio: «Ho parlato del Viareggio – rivela Lorenzo Mezzetti, allenatore dell’Imolese – 4 minuti prima della gara con la Viterbese per dire ai ragazzi che non avrebbero giocato che, dopo la partita, ci sarebbe stato un allenamento da fare per prepararsi atleticamente a questo torneo. Ho disputato il Viareggio da giocatore 32 anni fa, mi fa molto piacere per i ragazzi e per la società, per Imola questa partecipazione è un orgoglio incredibile. Userò il bilancino del farmacista, la mia responsabilità è quella di mantenere la squadra nel campionato di Primavera 2, fermo restando che non voglio perdere nemmeno quando gioco a biliardino in spiaggia. Non andiamo a fare una passeggiata, andiamo per giocarcela e ho cercato di far capire questo messaggio chiaramente ai ragazzi».

L’avventura che partirà oggi contro la Rappresentativa di Serie D allenata da Giannichedda e proseguirà poi contro i nigeriani del Ladegbuwa (giovedì) e contro i brasiliani dello Sport Recife (sabato). Tre sfide nelle quali l’Imolese cercherà di farsi valere per provare a passare il turno in una settimana che, comunque vada, sarà da ricordare: «Durante la settimana prima della Viterbese ho fatto presente ancora una volta presente ai ragazzi che ci sarebbe stato spazio per tutti al Viareggio. La vittoria di sabato è stata il prosieguo delle prestazioni precedenti con Lazio, Ascoli e Pisa: tiriamo una riga, non pensiamo alla sconfitta ma a quello che abbiamo fatto che per la nostra dimensione è tanta roba. L’Imolese che gioca con squadre di quel tipo significa andare in campo per affrontare formazioni di mondi diversi. Cercheremo di fare il meglio possibile, il Viareggio è un regalo ai ragazzi e spero che lo capiscano, vorrei pensare che Imola calcistica nei prossimi anni vada benissimo ma che comunque possa mettere questa prima partecipazione come qualcosa di indimenticabile. Sono arrivato a Imola 4 anni fa con l’Imolese che disputava il campionato Berretti: pensare di essere in Primavera 2 e di disputare il Viareggio avrebbe portato tanta gente a farsi una risata. Io ho fatto un pezzo di questo percorso, mi piace pensare che stiamo scrivendo comunque una pagina di storia di questa società».

UNDER 14 PROFESSIONISTI

Un tosto Riminidoma il PiacenzaPari del Cesena

CESENA-SASSUOLO

Il Cesena rimonta due gol nel finale al Sassuolo: 2-2 firmato da Morigi e Benassi negli ultimi 10 minuti.

RIMINI-PIACENZA

Bella vittoria del Rimini sul Piacenza: finisce 2-0 con le reti di Fabrizio Frati al 7’ e Alessio Frati al 34’.

IMOLESE-BOLOGNA

Sconfitta beffa (1-2) per l’Imolese: passa con Bagni al 22’ viene ripresa a inizio ripresa da un rigore di Chiapparini e perde all’ultimo minuto per una rete di Fustini.

FIORENZUOLA-SAN MARINO

Academy fermata sul 3-3 a Fiorenzuola.

CLASSIFICA

Così dopo 20 giornate: Parma 57 punti, Bologna 46, Sassuolo 45, Spal 38, Modena 35, Cesena 34, Rimini 33, Piacenza 18, Reggiana 16, Imolese 15, San Marino 6, Fiorenzuola 2.