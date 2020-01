Calcio, la prevendita di Vis Pesaro-Cesena

Partirà mercoledì 8 gennaio al Coordinamento Club e on line sul sito vivaticket.it la prevendita in vista della gara Vis Pesaro-Cesena, in programma domenica 12 (ore 17.30). I residenti nella provincia di Forlì Cesena potranno acquistare tagliandi solo per il settore ospiti dello stadio “Benelli” che saranno a disposizione dei tifosi bianconeri fino alle ore 19 di sabato al costo di 14 euro oltre ai diritti di prevendita (10 euro per donne, over 65, persone con disabilità al 50% e ragazzi con età compresa tra 11 e 14 anni; ingressi gratuito per gli under 10 e disabili al 100%). La prevendita al Coordinamento Club osserverà questi orari: fino a venerdì dalle 15 alle 19, sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Il giorno di gara le biglietterie del settore ospiti resteranno chiuse.