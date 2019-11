Calcio, la prevendita per Padova-Rimini

E’ attiva la prevendita per l’incontro Padova-Rimini in programma domenica 24 novembre, allo stadio “Euganeo”, con fischio d’inizio alle ore 15. I tagliandi del Settore Ospiti (Curva Nord) potranno essere acquistati, al prezzo di 14 euro più commissioni, on-line sul circuito Listicket o nel seguente punto vendita: Tabaccheria D’Ermilio, viale Regina Elena 103 – Rimini. Come da disposizioni degli organi preposti alla sicurezza i residenti in provincia di Rimini potranno acquistare esclusivamente i tagliandi del settore ospiti e sino alle ore 19 di sabato, il giorno della gara la biglietteria ospiti sarà chiusa.