Calcio, la prevendita per Cesena – Piacenza di Coppa Italia

Parte domani sul circuito Vivaticket oltre che on line sul sito vivaticket.it, la prevendita in vista di Cesena-Piacenza, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia di serie C e in programma all’Orogel Stadium Dino Manuzzi mercoledì 27 novembre alle ore 17.30.

A Cesena i biglietti saranno disponibili al Coordinamento Club Cesena dove, fino alle ore 12.30 di mercoledì, gli abbonati potranno acquistarli ad un prezzo promozionale.

Queste le tariffe per i vari settori (la categoria ridotto per questa gara si applica ai disabili al 50%) maggiorati dei diritti di commissione se acquistati in prevendita:

Tribuna Vip: € 20,00 (ridotto € 10,00; junior under 14 € 5,00)

Per gli abbonati: € 10,00 – € 4,00 – € 4,00

Tribuna Numerata: € 10,00 (ridotto € 7,00; junior under 14 € 5,00)

Per gli abbonati: € 5,00 – € 4,00 – € 4,00

Curva Mare: € 8,00 (ridotto € 6,00; junior under 14 € 5,00)

Per gli abbonati: € 3,00 (unica tariffa)

Curva Ferrovia (settore ospiti): € 8,00 (junior under 14 € 5,00)

I biglietti per il settore ospiti potranno essere acquistati fino alle 19 di martedì 26 novembre mentre il giorno della gara le biglietterie resteranno chiuse. Questi sono i punti vendita Vivaticket attivi a Piacenza e provincia: Il Girasole (via Roma 36, Borgonovo Val Tidone), Segnali di Fumo (via San Rocco 11, Fiorenzuola d’Arda), Goldbet (via Alessandria 33, Piacenza), Tabaccheria Carmagnola (piazza Cavalli 30, Piacenza).

I tagliandi sono nominativi in tutti i settori e pertanto, sia all’atto di acquisto che all’ingresso dello stadio, è obbligatoria l’esibizione di un documento valido di identità.