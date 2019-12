Calcio, un ottimo Cesena viene raggiunto dalla Feralpi al 90′

SALO’ (BS) Il miglior Cesena del campionato viene ripreso due volte dalla Feralpi e vede sfumare proprio al 90′ quella che sarebbe stata la terza vittoria consecutiva. I bianconeri di Modesto hanno giocato benissimo, dominando la scena per lunghi tratti, ma nel finale l’esperienza, la malizia e la forza fisica dei veterani della Feralpi ha fruttato il 2-2. Partita subito nel vivo, con Butic a un passo dal vantaggio al 2′ e con Caracciolo che si divora il vantaggio al 3′ (traversa a tu per tu con Marson). Il Cesena a poco a poco prende le misure e inizia a stringere d’assedio la metà campo di casa. Butic si divora una clamorosa palla-gol di testa da due passi, quindi l’arbitro Gallipò di Firenze nega un rigore clamoroso, con probabile rosso per Pesce, a Valeri, travolto da dietro mentre a 4 metri dalla porta stava per calciare. Si gioca a una porta e per passare il Cesena ha bisogno di un colpo di fortuna: al 43′ Butic invita al tiro Borello, sul cui sinistro la deviazione di Giani è fatale a De Lucia. Un De Lucia che prima del riposo nega lo 0-2 a Brunetti con un miracolo e sul tap-in Capellini da due metri centra un palo clamoroso. Ripresa e il Cesena continua a dettare legge con De Lucia che si esalta su un’altra incornata di Butic. Iniziano le sostituzioni e la Feralpi guadagna metri, trovando il pareggio al primo tiro nello specchio, con un sinistro al volo violento e preciso di Guidetti (un destro che mai aveva segnato fin qui). Il Cesena non si scompone, torna a creare gioco e Russini si conquista una punizione ai 18 metri e la trasforma con un meraviglioso destro sotto l’incrocio. Modesto si copre con Brignani per Capellini (Ciofi quarto a destra), ma chi toglie al Cesena sono gli ingressi di Sarao e Zecca per Butic e Borello. Ora i bianconeri non tengono più palla davanti, però sembrano resistere ai lanci lunghi dei gardesani. Invece al 90′, dopo un corner respinto, la palla perviene a sinistra all’ex Mordini, sul cui cross Scarsella, tenuto in gioco da Valeri, da centro area non dà scampo a Marson per un 2-2 che sa di beffa per un Cesena bellissimo e convincente.