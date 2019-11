Calcio, il mondo del Cesena Fc vicino ad una grande svolta

CESENA – Ha preso il via un nuovo percorso che promette di cambiare la geografia sportiva di Cesena. E se questo percorso andrà a buon fine, il risultato sarà che per la prima volta nella storia, la massima espressione del calcio cittadino avrà un suo centro sportivo di proprietà. Nella riunione di lunedì 28 ottobre, dall’assemblea dei soci della Polisportiva Martorano è arrivato il via libera per studiare un progetto di fusione con l’Accademia Calcio Cesena. La procedura non è semplice a livello burocratico e richiederà mesi di tempo per essere definita, ma il percorso appare avviato. La Polisportiva Martorano nei prossimi mesi terminerà il suo percorso e i 211 soci della Polisportiva diventeranno soci dell’Accademia, che a sua volta diventerà il nuovo gestore del centro sportivo di Martorano. Va ricordato che la società Cesena Fc si è dotata di un capitale sociale pari a 600.000 euro, così ripartito tra due partecipazioni: l’84% detenuto da Holding Cfc spa e il 16% in capo alla Accademia Calcio Cesena. Un’Accademia Calcio Cesena che a breve avrà un socio d’eccezione: Fondazione Orogel

