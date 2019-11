Calcio, Modesto: “Cesena, ora avanti così”

L’eliminazione dalla coppa Italia gli scoccia ancora parecchio (“peccato davvero, meritavamo noi”), ma Francesco Modesto guarda avanti e alla sfida di domenica (ore 17.30) che attende il Cesena a Salò in casa della Feralpi: “La coppa Italia ha ribadito che questa squadra sa creare occasioni in serie per andare in gol e dobbiamo andare avanti così, con la giusta fiducia nel nostro lavoro e in quello che facciamo. Andremo ad affrontare una squadra esperta che sa leggere benissimo le varie situazioni della gara, vista anche la caratura di molti suoi giocatori. Però noi saremo pronti e anche la gara di mercoledì col Piacenza ha ribadito che stiamo bene fisicamente”. Il tecnico bianconero non ha convocato lo squalificato Franco e gli infortunati Ricci, Franchini, Giraudo e Valencia.