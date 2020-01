Calcio, ecco Meli per la porta del Rimini

Il Rimini ha annunciato di avere perfezionato il passaggio in biancorosso di Gabriel Meli, portiere classe ’99. Cresciuto nel settore giovanile dell’Empoli, dove ha fatto tutta la trafila, ha esordito tra i professionisti lo scorso campionato nella Pistoiese, in C, formazione con la quale ha collezionato 20 gettoni di presenza. In questa stagione il ritorno in azzurro, in Serie B. A Gabriel, che arriva in biancorosso con la formula del prestito sino al 30 giugno prossimo, un grande benvenuto a Rimini.