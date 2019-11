Calcio, martedì parte la prevendita per Gubbio-Cesena

Da martedì al Coordinamento Club e negli altri punti vendita del circuito Vivaticket sarà attiva la prevendita in vista della gara Gubbio-Cesena, in programma domenica 17 (ore 17.30). I tagliandi per il settore ospiti dello stadio “Barbetti” saranno a disposizione dei tifosi bianconeri fino alle ore 19 di sabato al costo di 10 euro oltre ai diritti di prevendita (ingresso omaggio per gli under 10 senza necessità di tagliando). La prevendita al Coordinamento Club osserverà questi orari: martedì e mercoledì dalle 15 alle 18, giovedì e venerdì dalle 15 alle 19, sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19. Il giorno di gara le biglietterie del settore ospiti resteranno chiuse. I tifosi bianconeri potranno anche acquistare tagliandi per il settore di tribuna laterale a queste tariffe (maggiorate dei diritti di prevendita): 18 euro per l’intero, 14 per gli over 65, 8 per le donne, 5 per gli over 15, 2 per gli over 8.