Calcio, martedì 24 la cena benefica con il Rimini al Bagno 26

Il club biancorosso non dimentica mai la solidarietà. Non si ferma, come ormai da tradizione, l'impegno nel sociale del Rimini F. C. Dopo le numerose iniziative organizzate lo scorso anno, la nuova stagione si apre con un appuntamento da non perdere. Martedì 24, a partire dalle 20.30 al Bagno 26 di Rimini, si svolgerà una cena-evento il cui ricavato sarà devoluto alla onlus "Crescere Insieme", l'associazione di genitori di persone con sindrome di Down o disabilità intellettiva, attiva dal 2004 nella provincia di Rimini. All'appuntamento interverranno i dirigenti, i giocatori e lo staff del Rimini F. C. e, naturalmente, gli amici di "Crescere Insieme" che illustreranno agli intervenuti le molteplici attività organizzate dall'associazione.

I biglietti per partecipare alla serata di beneficenza sono disponibili nei seguenti punti vendita: sede Rimini Football Club, via XX Settembre 122 - Rimini, Bagno 26, lungomare Tintori 30/a - Rimini, Grazia e fiori lab, via Colonna 7 – Rimini.