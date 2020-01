Calcio, la lettera di Scotti: “Rimini, grazie di tutto”

Dopo il doloroso addio di venerdì, l’ormai ex portiere del Rimini Francesco Scotti ha scritto una lettera aperta di saluto ai tifosi: “Voglio dirvi solo una parola che però ha un gran significato:GRAZIE! Grazie ad ognuno di voi . A voi tifosi della curva , dietro la mia porta . A voi tifosi del nostro Rimini . Grazie degli applausi, delle critiche , di esserci stati con il sole, con la pioggia , nei momenti belli ed in quelli più bui . Grazie a tutti , a quelli di cui conosco il nome ed a quelli che non ho conosciuto . Grazie per esserci sempre stati come ci sono sempre stato anche io . Grazie a chi ha sofferto con me e chi mi ha aiutato , supportato e sopportato . Grazie ai dirigenti , a tutti i miei compagni di oggi e di ieri , ai presidenti, agli allenatori , ai magazzinieri , ai massaggiatori , ai dottori , ai fisioterapisti , agli addetti stampa , alla biglietteria , agli autisti dei pullman , a tutte le persone che ho incontrato in questi anni . Grazie ai giornalisti , alle radio , alle TV . Grazie a chi , in questo momento così emotivamente convulso per me , non ho menzionato . Non siete meno importanti degli altri . Ognuno di voi ha lasciato qualcosa di importante in me . Ho un tatuaggio sul cuore assieme ai miei grandi amori . E lo porto con orgoglio vero . È il Rimini . Qui ho scelto di fare crescere le mie figlie . Qui ho scelto di vivere perché amo questa città . Amo il suo mare , la sua aria , il suo centro storico, la sua periferia , ciò che offre ma soprattutto amo i suoi abitanti e miei concittadini. Qui ho trovato grandi amici e grandi persone . E come un grande amore io non tradisco Rimini e mai lo farò. Ci sono scelte che a volte devi fare , anche se faticose e dolorose . Ma , come i legami veri e forti non cambiano e non si sciolgono con la lontananza , così sarà per me . Rimini , voi tifosi e la maglia biancorossa farà sempre parte della mia vita e di me . Il mio non è un addio e neppure un abbandono . Io so che tornerò ancora a legare la sciarpa in quella rete salutandovi dal campo col mio guanto sul petto uniti da un’unica vera grande passione . Lascio a voi un pezzo del mio cuore , trattatelo bene ed abbiatene cura in mia assenza . Sostenete con passione la maglia di questa città , ora ancora di più e siatene sempre orgogliosi come lo sono e sarò io . Vi voglio bene . Rimini nel cuore”

FRANCESCO SCOTTI