Calcio, l’ex Rimini Gianluca Righetti riparte dal Sant’Ermete in Promozione

Riecco in pista Gianluca Righetti, che riparte dal Sant’Ermete in Promozione al posto dell’esonerato Gianluca Pazzini. “Arrivato al S.Ermete nella stagione 2017-2018 – si legge in una nota della società – Pazzini è stato il tecnico più longevo nella storia del club con cinque anni alla guida tecnica raggiungendo l’apice con la promozione dalla Prima Categoria alla Promozione nella stagione 2018-2019: la società desidera ringraziarlo per il lavoro sin qui svolto con serietà e massima professionalità augurando al tecnico il meglio per il prosieguo della propria carriera. Nel contempo la società ufficializza Gianluca Righetti come nuovo allenatore della Prima Squadra. Per Righetti in carriera si annoverano diversi campionati alla spalle alla guida di Fya Riccione, Vis Misano, Verucchio, Tropical Coriano, Massa Lombarda, Santarcangelo e Rimini: proprio con i biancorossi ha ottenuto – da subentrato- la promozione dalla Serie D alla Serie C nella stagione 2017-2018 per poi essere confermato alla guida dei biancorossi anche in serie C nella stagione successiva”.