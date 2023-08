Calcio, Juventus-Atalanta a Cesena: parcheggi e info utili

Sabato 12 agosto, alle ore 20,30, allo stadio “Dino Manuzzi” si disputerà la partita di calcio amichevole Juventus-Atalanta (apertura cancelli stadio ore 18,30). In vista di questo importante evento sportivo, e del conseguente arrivo in città di numerosi spettatori, la Polizia Locale di Cesena comunica alcune importanti informazioni relative alla viabilità e alla sosta dei veicoli.

I tifosi dell’Atalanta potranno parcheggiare nell’ampio parcheggio di Piazzale Ricci (quello indicato nella segnaletica come “PARCHEGGIO OSPITI”), a ridosso del centro commerciale “Montenfiore”, con accesso dalla Rotonda “Lugaresi” – raggiungibile dall’autostrada A14 (uscita Cesena) o, per chi raggiungerà lo stadio “Manuzzi” attraverso la via Emilia, imboccando la Secante e uscendo all’uscita 3.

Per tutti gli altri tifosi i parcheggi messi a disposizione – ben individuati da apposita segnaletica che è già posizionata in loco con indicazione dell’evento – sono quelli presenti in:

· Via Lucchi – Via Pedrelli – Via Fabbri (tutti in area Montefiore);

· Via Spinelli (parcheggio Hera);

· Piazzale Rocchi;

· Parcheggio Ospedale;

· Via Spadolini lato destro (da Rotonda Merzagora a Rotonda Lugaresi);

· Via Camillo Golgi lato destro (da rotonda Bovet a Rotonda Merzagora);

Sono riservati invece ai veicoli delle persone disabili le vie Toscana e Molise, mentre in via del Mare troverà collocazione il Mercato dello Stadio.

Si invitano tutti gli spettatori ad utilizzare gli ampi parcheggi messi a disposizione, evitando di parcheggiare nelle aree residenziali prossime allo stadio per evitare disagi ai residenti. A questo proposito, con lo scopo di prevenire situazioni di criticità e per garantire gli accessi alle proprie abitazioni ai cittadini che vivono in questa zona, la Polizia locale presidierà la zona.

Divieti di sosta e di transito

Su tutto il Piazzale Olimpia, nell’area parcheggio di via Toscana e nel piazzale antistante l’ingresso della Tribuna, sarà in vigore un divieto di sosta con rimozione dalle ore 16,30 di sabato, mentre la Via Spadolini, per la parte a ridosso dello Stadio, sarà chiusa al traffico veicolare già dalle ore 18 al fine di garantire l’afflusso in sicurezza allo stadio.

Si ricorda infine che nei pubblici esercizi limitrofi allo stadio, così come disposto per tutte le partite di campionato, sarà vietata la vendita per asporto e di somministrazione di bevande alcoliche con gradazione superiore a 5 gradi, nonché di vendita di bevande in contenitori di vetro/lattine e contenitori di plastica.