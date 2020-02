RAVENNA. Dopo le parole, si passa ai fatti per verificare l’effettiva possibilità di ospitare allo stadio Benelli il Bologna nel campionato 2021-2022. È previsto per oggi, infatti, un incontro informale e comunque al momento in via riservata tra i dirigenti rossoblù (l’amministratore delegato Claudio Fenucci e il team manager Roberto Tassi) e l’amministrazione comunale di Ravenna. L’incontro si terrà in Comune e non è dato sapere se la delegazione del Bologna si sposterà anche al Benelli per una prima presa di contatto. Le notizie provenienti da Bologna riferiscono di un maggiore gradimento per Ravenna rispetto a Modena e Ferrara, ma gli ostacoli da superare sarebbero superiori, a cominciare dai lavori per aumentare la capienza del Benelli.