Calcio, Inizia il campionato di Eccellenza: c’è Gambettola-Russi

Finalmente si parte. Dopo l’antipasto della Coppa Italia, peraltro incompleto, Eccellenza e Promozione sono pronte a cominciare il campionato.

Eccellenza

La novità è dunque il ripescaggio del Novafeltria, che sostituisce il Progresso come diciottesima squadra del girone B e come calendario. I derby romagnoli della prima giornata dunque diventano due: a Gambettola-Russi (campo della Cocif a Ponte Ospedaletto di Longiano), infatti, si aggiunge proprio Massa-Vis Novafeltria. Debutti casalinghi per Diegaro e Tropical, che affrontano rispettivamente Castenaso e Sant’Agostino, mentre le altre squadre di casa nostra partono tutte in trasferta: Bentivoglio-Cava Ronco, Medicina-Pietracuta, Sasso Marconi-Savignanese, Granamica-Sanpaimola e Masi Torello-Reno.

Promozione

La novità è lo spostamento del Cotignola dal girone C al girone D tutto romagnolo. Restano dunque solo sei le squadre di casa nostra nel C: si parte col derby imolese Osteria Grande-Valsanterno, mentre il Fontanelice riceve il Casumaro, il Placci Bubano parte a Trebbo, il Solarolo ospita il Fossolo, Sparta a Consandolo.

Questa la prima giornata del girone D, con il Cotignola al posto del Novafeltria: Bakia-Cotignola, Bellariva-Verucchio, Cattolica-Stella, Due Emme-Fratta Terme, Classe-Faenza, Del Duca-Sampierana, Civitella-Torconca, Forlimpopoli-San Pietro in Vincoli e Misano-Cervia.