Calcio, in 2.500 prenotati per Rimini-Cesena

Cresce l'attesa per il derby romagnolo tra Rimini e Cesena. La sfida di Coppa Italia Serie C è in programma domenica alle 18.30 allo stadio Romeo Neri.

In prevendita sono stati venduti circa 2.500 biglietti, tanto che oggi il Rimini è stato costretto ad un’apertura straordinaria anche al pomeriggio. Domenica a Rimini si potrà acquistare il biglietto allo stadio dalle 10 alle 12.30 e poi dalle 17 alle 18.45. Al momento la ripartizione tra tifoserie vede 1.400 biancorossi e circa 1100 bianconeri: per la precisione la prevendita a Cesena si è chiusa a quota 1.168.