RIMINI, 9 FEBBRAIO 2020 – Rimini e Imolese escono indenni dai rispettivi impegni in trasferta. I biancorossi si illudono a Gubbio andando in vantaggio nel primo tempo con Gerardi ma nella ripresa vengono gelati dal pari dell’ex Malaccari (1-1). I rossoblù pareggiano a reti inviolate sul campo di una Virtus Verona in crisi.