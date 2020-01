Calcio, Imolese in casa dell’Arzignano: vale doppio

IMOLA – Domani alle ore 17.30 l’Imolese sarà di scena al Romeo Menti di Vicenza. Non contro la capolista ma contro l’Arzignano in uno scontro diretto vitale nella corsa alla salvezza. Il tecnico Gianluca Atzori ha tutti i giocatori a disposizione ad eccezione di Bolzoni, che ormai non fa più parte del gruppo e che è destinato al Lecco in cambio del centravanti Chinellato. Così il tecnico dei rossoblù: “Nel corso della sosta abbiamo ricaricato le energie mentali e fisiche e andiamo ad affrontare questa partita con tante speranze. Il nostro obiettivo è il mantenimento della categoria, quindi si va a giocare in casa dell’Arzignano per fare punti. Spero che i nostri attaccanti si sblocchino e comincino a cambiare una tendenza negativa perché i numeri ti dicono chi sei”. Però già lunedì sono attese novità, con i probabili arrivi di Chinellato e Golfo e le partenze di Padovan e Bolzoni: “Le dinamiche del calciomercato possono influenzare la testa dei ragazzi ed è normale che oggi, qualcuno pensi a dove andrà piuttosto che a dove si trova”.