RIMINI. In vista delle sfide con Belgio e Cipro sulla strada che porta agli Europei del 2020, la Nazionale di San Marino ha affrontato in amichevole il Rimini. I biancorossi si sono imposti per 4-0- In rete Palma al 29', Gerardi su rigore al 39', Van Ransbeeck al 41' e Arlotti a dieci minuti dal termine.

