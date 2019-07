Calcio, il mondo femminile del Rimini Fc riparte

Sull'onda del grande successo della Nazionale azzurra del Ct Milena Bertolini, sta per ricominciare l'attività della Scuola calcio femminile del Rimini Football Club. Dopo la positiva esperienza maturata la scorsa stagione, quando grazie alla collaborazione con la Femminile Riccione Calcio guidata dalla responsabile Arianna Fabbri le giovani atlete tesserate dalla società biancorossa, dalla classe 2007 alla 2013, hanno disputato con la casacca a scacchi il campionato “Primi calci” organizzato dalla delegazione provinciale della Figc, ora occorre alzare l'asticella.

La "fase 2.0" del progetto "biancorosso-rosa" prenderà il via dopo la metà di luglio, con l'iniziativa "Palleggiando per la città". Sarà un viaggio, a cadenza settimanale, che toccherà alcuni luoghi simbolo quali lo stadio "Romeo Neri" o la zona mare, attraverso il quale le bambine del Rimini F. C. daranno dimostrazione di quello che sanno fare ma, soprattutto, di quelli che sono il loro entusiasmo e la propria voglia di migliorarsi sempre più.

Obiettivo dell'iniziativa, sull'onda delle grandi emozioni che la Nazionale femminile ha regalato a milioni di italiani al Mondiale di Francia, è naturalmente quello di far crescere ulteriormente il movimento anche in una realtà come Rimini.

Sempre a tal fine, e grazie alla sinergia con la Femminile Riccione Calcio, negli ultimi mesi sono state avviate una serie di relazioni con società di primissimo livello che hanno già dato ottimi riscontri.

I giorni scorsi, ad esempio, le bimbe tesserate con il Rimini F. C. hanno avuto la possibilità di allenarsi per una settimana intera con Rita Guarino, ex attaccante della Nazionale femminile e attuale tecnico della Juventus. In questi giorni, invece, di tappa in Riviera c'è l'allenatore della Primavera femminile della Roma, Fabio Melillo.