Calcio, il Cesena si "allea" con la Savignanese

Con un comunicato il Cesena ha annunciato l'affiliazione con la Savignanese. Un progetto avviato da diverse settimane che è stato ufficializzato dai due club.

"E’ stato un passo naturale per una società come la nostra che da tanto tempo rappresenta uno dei serbatoi principali del Cesena - ha commentato Marco Marconi, numero uno del club gialloblu il cui settore giovanile conta oltre trecento ragazzi - solo per fare qualche nome, in passato sono approdati in bianconero, partendo da noi, calciatori come Carlo Teodorani, Nicola Pozzi, Vasco Regini e Nicola Campedelli, che poi hanno militato anche in serie A, e vogliamo continuare a mantenere questa tradizione. A prescindere dalla categoria in cui giochi il Cesena, arrivare a vestire i colori bianconeri rappresenta l’ambizione di ogni giovane calciatore in Romagna e noi vogliamo aiutare a coltivare quel sogno. Allo stesso tempo siamo convinti che da questo accordo possano arrivare benefici nell’immediato anche per noi: penso a quei calciatori del Cesena che non sono ancora pronti per la prima squadra ma che il club vuole tenere monitorati, lasciando che maturino e facciano esperienza in un campionato competitivo come la serie D che la Savignanese giocherà anche nella

prossima stagione”.



“L’affiliazione al Cesena FC da parte di un club dalla lunga tradizione, come la Savignanese, è motivo di grande orgoglio - sono state le parole del direttore generale del Cesena FC, Daniele Martini -. E’ la conferma della bontà del nostro progetto che a breve darà il benvenuto ad altre realtà del territorio”.