Calcio, il Cesena Primavera “promosso” in Primavera 2

La stagione 2021-2022 non è neppure iniziata e il Cesena è pronto a festeggiare già una… promozione. È quella della Primavera, che già in questa stagione disputerà il campionato di Primavera 2. L’ufficializzazione è attesa tra domani e martedì, quando la Figc comunicherà gli organici di tutti i campionati, ma da Roma è già partita una prima chiamata verso la Romagna per preannunciare questo salto in alto a tavolino.

Il Cesena di Ceccarelli (che negli ultimi giorni ha ricevuto due regali: i ritorni del 2003 Carlini dalla Spal e del 2004 Brigliadori dal Bologna) salirà quindi in Primavera 2 per occupare il posto lasciato libero dal Chievo. Posto che sarebbe dovuto toccare all’Arezzo (che nella finale di Primavera 3 aveva superato ai rigori il Cesena), ma i toscani sono retrocessi in D con la prima squadra e quindi non possono giocare campionati professionistici neppure con le giovanili.

Quest’anno il format dei campionati Primavera è cambiato. La Primavera 1 è passata da 16 a 18 squadre, in quanto anno scorso ci sono state due sole retrocessioni (Lazio e Ascoli) a fronte di 4 promozioni: Pescara, Verona, Lecce e Napoli. La Primavera 2 è salita da 24 squadre a 26 perché nella passata stagione non ci sono state retrocessioni, mentre dalla Primavera 3 sono state promosse non le 4 migliori, ma le 4 Primavera delle squadre che dalla Serie C sono salite in B: Como, Perugia, Ternana e Alessandria. La scomparsa del Chievo ha fatto scendere a 25 il numero di squadre (il Cosenza, ripescato in B al posto degli scaligeri, era già presente in Primavera 2) e quindi per poter ripristinare i due gironi da 13 come da regolamento, sarà fatto salire Cesena.

Queste le società che parteciperanno alla Primavera 2: Alessandria, Ascoli, Benevento, Brescia, Cesena, Cittadella, Como, Cosenza, Cremonese, Crotone, Entella, Frosinone, Lazio, Monza, Parma, Perugia, Pisa, Pordenone, Reggiana, Reggina, Salernitana, Spezia, Ternana, Udinese, Venezia e Vicenza.