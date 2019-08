Calcio, il Cesena fa una gran figura contro il Milan (0-0) - GALLERY

Di fronte a quasi 15.000 spettatori, il Cesena fa un'ottima figura contro il Milan dell'ex Marco Giampaolo (0-0).

In avvio i bianconeri tengono subito bene il campo, ma il primo tiro in porta è del Milan, con Agliardi pronto al 3' su punizione a giro di Suso. Al 15' è Sarao a sfiorare il gol non impattando di testa un invitante cross di Borello. Al 18' Valeri va in gol in diagonale mancino, ma l'arbitro D'Ascanio annulla per dubbio fuorigioco. Il primo tempo scivola vi piacevole e intenso, con i bianconeri di Modesto a tenere molto bene il campo, mentre il Milan appare più compassato. Fiammata rossonera al 36': cross da destra di Musacchio e Agliardi è bravissimo ad anticipare Castillejo.

Nella ripresa il Milan ci prova con Calhanoglu su punizione, ma Agliardi respinge di pugno.

Al 75' è Calabria ad avere la palla buona in area sulla destra, ma il suo diagonale è nettamente fuori. Tre minuti dopo l'ex Kessie se ne va a destra e crossa per Paquetà che di testa colpisce a colpo sicuro, ma Agliardi è super e respinge in tuffo. All'81' contro-palla-gol bianconera, con Donnarumma provvidenziale a salvare su testa di Butic. E' l'ultima emozione di una gara che lascia tanti buoni segnali per i bianconeri.