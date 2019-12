Calcio, ecco le idee-regalo griffate Cesena Fc

Il Cesena si propone come… regalo di Natale e attraverso l’indirizzo store.calciocesena.com propone una serie di idee-regalo ai suoi tifosi. Si può scegliere tra tazze, bandiere, ciabatte, portachiavi e tanto altro tra cui ovviamente la maglia da gara nelle sue tre versioni, che potrà essere personalizzata con numero e nome del calciatore preferito. A catalogo sarà possibile trovare una linea di articoli “da stadio” (sciarpe, bandiere, cuscini), un’altra dedicata alla scuola (dalle penne alle matite, dall’astuccio al righello) e quella pensata per i più piccoli, con tutine, bavaglini e body per i tifosi del Cavalluccio dai 6 mesi ai 3 anni, oltre naturalmente ai gadget più classici come spillette, calamite e portachiavi. E in occasione del Natale saranno disponibili le palline per dare un tocco di Cesena anche sotto l’albero.

Lo store on line con il merchandising ufficiale bianconero è stato realizzato in collaborazione con Grow Up, società che vanta già altre partnership con club di serie A e B. “I nostri tifosi non vedevano l’ora di poter acquistare prodotti a marchio Cesena – dichiara Alessandro Ugoccioni, responsabile marketing del club – e finalmente possiamo accontentarli con una serie di articoli assolutamente personalizzati e distintivi. Si tratta di una prima fase del progetto che in futuro vedrà un arricchimento della tipologia di prodotti offerti, realizzati anche in base al periodo dell’anno, e un’integrazione dello store on line con i canali distributivi presenti sul territorio romagnolo, dai tabacchi alle edicole e alle cartolerie. Voglio ringraziare lo staff di Grow Up che ci ha affiancato in questi mesi e con cui si è creato da subito una grande affinità: ha messo a disposizione la sua esperienza nel merchandising sportivo e allo stesso tempo si è dimostrato estremamente disponibile nel recepire le nostre richieste, come ad esempio l’utilizzo di un layout che seguisse l’immagine coordinata del Cesena”.

Il lancio dei prodotti ufficiali a marchio Cesena sarà accompagnato, solo per gli abbonati di questa stagione, anche da un vantaggio economico: entro il 31 dicembre 2019, infatti, potranno beneficiare di uno sconto del 10% sul primo acquisto (ad eccezione del materiale targato Mizuno), digitando il codice alfanumerico presente sulla tessera.