Calcio, già 12.000 biglietti venduti per Cesena-Milan

CESENA - E' iniziato il conto alla rovescia in vista dell'evento calcistico dell'estate: domani alle ore 20.30 all'Orogel Stadium-Dino Manuzzi si giocherà l'amichevole tra il Cesena e il Milan. Oltre dodicimila i tagliandi già venduti, con le biglietterie di curva Mare e distinti che domani apriranno i battenti alle ore 15 (cancelli aperti dalle 19). Il Cesena si presenterà senza gli infortunati Marson, Ricci e Zerbin. Recuperati Ciofi e Franchini, che andranno in panchina. Nel Milan dell'ex Giampaolo, solo panchina per l'indimenticato Franck Kessie. Al suo fianco anche il brasiliano Duarte, alla prima convocazione. Il tecnico bianconero Modesto, che è stato allenato da Giampaolo all'Ascoli, oggi in conferenza stampa ha detto della sua attuale avventura a Cesena: «Per me allenare il Cesena è il massimo. Io non invidio nessun tecnico. Essere a Cesena è avere tutto: uno stadio fantastico, un centro sportivo di primo livello, società sempre presente, tanta gente al seguito della squadra».

