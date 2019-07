Il Ravenna centra la sua seconda vittoria in altrettante uscite estive, superando 0-1 l'Alfonsine grazie al gol del centravanti Raffini al 12' del primo tempo. Una buona prestazione soprattutto nella prima frazione per i ragazzi di Luciano Foschi. Note positive anche per l'Alfonsine, che ha ben figurato al cospetto di un avversario di una categoria superiore.

