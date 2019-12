Calcio, Fyda divorzia dal Ravenna e tratta con il Mezzolara

RAVENNA – Con un breve comunicato, il Ravenna ha annunciato la rescissione del contratto dell’attaccante polacco Szymon Fyda, classe 1996 arrivato in estate dopo aver segnato a raffica in Eccellenza con la maglia della Copparese. Fyda, che si presentò segnando un gran gol in amichevole con l’Udinese, è stato utilizzato poco (12 presenze in campionato, una sola dall’inizio) e non ha mai segnato. Nel suo immediato futuro ci sono di nuovo i dilettanti: è in trattativa con il Mezzolara, club di Serie D.