Calcio, Europeo U21: boom dei distinti, a Cesena aperta anche la Curva Mare

CESENA. Considerata la notevole richiesta di biglietti per le partite in programma allo stadio di Cesena - sono pressoché esauriti i posti nel settore Distinti per tutte e tre le gare - e con l’intenzione di agevolare i tifosi abituati a seguire la partita in Curva Mare, l’organizzazione dell’Europeo UEFA Under 21 ha deciso di aprire alla vendita anche il settore di Curva Mare Superiore. Sempre considerando l’affluenza prevista, si invitano tutti coloro che sono in possesso di coupon a convertirli nei punti vendita Vivaticket senza aspettare di farlo allo stadio nel giorno della partita. Saranno aperte tutte le casse di Curva Mare e del settore Distinti, mentre quelle della Tribuna principale serviranno soltanto per il ritiro dei biglietti da parte dei gruppi.



E' attiva la promozione per gli abbonati del Cesena, che potranno abbonarsi alla Curva Mare anche per le tre partite dell'Europeo: all’atto della sottoscrizione dell’abbonamento per il prossimo campionato, poi, si vedranno scontare interamente il costo del mini abbonamento dell’Europeo (13 e 8 euro).

I coupon si trovano sulla App «We are Yourope» che si può scaricare anche dal sito tifiamoeuropa.eu

I biglietti per assistere alle partite dell'Europeo sono in vendita al link uefaeurounder21.vivaticket.it, in tutti i punti vendita Vivaticket e presso il Centro Coordinamento Cesena Club.