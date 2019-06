Calcio Europei U21, è il gran giorno: biglietti in vendita a Cesena

CESENA, 18 GIUGNO 2019 - Per San Marino, che alle ore 18.30 ospiterà Romania-Croazia, e Cesena, che alle ore 21 ospiterà Inghilterra-Francia, è il giorno della prima agli Europei Under 21 di calcio. Se il San Marino Stadium è sold-out (4.700 biglietti venduti), restano ancora 7mila biglietti per il Dino Manuzzi. La vendita dei biglietti per Inghilterra e Francia sta proseguendo in questi minuti ad altissima velocità: dopo aver venduto quasi tutti i biglietti per i distinti (ne restano poche decine a 5 euro), questa mattina è praticamente esaurita la Curva Mare (costo 3 euro, un euro per gli Under 21) e gli organizzatori stanno valutando l’opportunità di aprire anche la curva Ferrovia. Al momento è aperta una cassa allo stadio Manuzzi, ma si possono ancora acquistare biglietti sia al Centro Coordinamento Cesena che nei punti vendita Vivaticket. Uefa e Figc raccomandano tutti gli spettatori di conservare il biglietto di questa sera, che sarà valido come coupon sconto per le prossime partite di Cesena.