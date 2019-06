Calcio, ecco Bracaletti per la Fiorita in Europa League

Nuovo colpo per la Fiorita, che il 27 giugno e il 4 luglio sarà impegnata in Europa League contro gli andorrani dell'Engordany.

Il direttore sportivo Gian Luca Bollini ha trovato nella serata di domenica l’accordo per portare in gialloblù il centrocampista Andrea Bracaletti.

Classe 1983, nativo di Orvieto, Bracaletti vanta circa 500 presenze e 71 gol tra i professionisti. La sua carriera è iniziata proprio sul Titano, al San Marino Calcio, dove ha militato dal 2002 al 2005; poi l’esperienza in Serie B con Cesena e Avellino e tanti anni tra C2 e C1 con le maglie di Sassuolo, Spal, Cassino, Faralpi Salò e Triestina, dove ha militato nelle ultime due stagioni. Bracaletti si unirà al gruppo da questa sera.