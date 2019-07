Calcio, dopo il black-out il Cesena supera 2-0 il Forlì

Il Cesena ha sconfitto per 2-0 in amichevole il Forlì al termine di una partita molto divertente e ricca di occasioni da gol. Nel primo tempo é Cortesi ad aprire le distanze al 4’, che di testa da pochi passi dalla porta dei galletti spedisce alto. Sul ribaltamento di fronte é Bonandi a sbagliare il più facile dei gol spedendo la sfera sul fondo. Al 19’ arriva il primo gol della gara ad opera di Franchini al termine di una bellissima azione: Butic scatta verso il centro dell’area servendo l’accorrente Cortesi che fa velo liberando Franchini che indisturbato batte Baldassarri. Al 26’ sugli sviluppi di una punizione dal limite per il Forlì l’impianto d’illuminazione si spegne per un blackout generale della zona e la partita rimane ferma per mezz’ora prima di riprendere con le squadre che nel frattempo si sono riscaldate in mezzo al campo. Al 38’ é Russini a segnare il 2-0 per il Cesena sfruttando un clamoroso errore di Baldassarri, che su rinvio regala la sfera al classe ‘96 che dal limite lascia partire un preciso rasoterra che si infila in rete.

Nella ripresa complici i tanti cambi la partita subisce una flessione fisiologica con il Cesena che la controlla senza particolari sussulti.

Al 55’ fa l’esordio in bianconero Sarao, che all’81’ colpisce una traversa dal limite dell’area con un preciso tiro a giro. Qualche minuto prima era stato Valeri a divorarsi la rete del possibile 3-0, recapitando tra le mani del portiere un’innocua conclusione da pochi passi.