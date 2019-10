Calcio donne, la prevendita per la Supercoppa al Manuzzi

Il grande calcio femminile torna a fare tappa in Romagna. È iniziata la vendita dei biglietti per la gara di Supercoppa Femminile tra Juventus e Fiorentina Women in programma domenica 27 ottobre (ore 12.30) all’Orogel Stadium-Dino Manuzzi di Cesena. I tagliandi potranno essere acquistati presso i punti vendita Vivaticket e sul sito di Figc e Vivaticket. Una promozione speciale interessa gli Under 18 (nati dopo il 27 ottobre 2001), che potranno assistere al match pagando il biglietto al prezzo ridotto di 2 euro. Il giorno gara dalle ore 9.30 verrà aperta la biglietteria presso i botteghini dell’Orogel Stadium-Dino Manuzzi. I prezzi dei biglietti: tribuna 5 euro, tribuna ridotto under 18 5 euro.



Le persone con disabilità possono richiedere i biglietti inviando una mail all’indirizzo biglietteriacesenafc@calciocesena.com, specificando i propri dati e quelli dell’accompagnatore. I titolari delle tessere federali e delle tessere CONI valide per il 2019 potranno accedere alla Tribuna Opposta Coperta a presentazione della tessera federale – fino ad esaurimento dei posti disponibili. La tribuna centrale, considerata d’onore o autorità, sarà riservata agli invitati della Federazione e agli ospiti delle due società.

