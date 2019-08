Calcio donne, Nicole e Chiara dalla Romagna alla Juventus

Il coronamento di un sogno. Dopo aver meravigliato a suon di gol in giro per la Romagna e dintorni, le giovani e talentuose attaccanti Nicole Arcangeli e Chiara Beccari hanno firmato entrambe per la Juventus e si apprestano a chiudere la valigia e a partire per Torino.

Amiche e compagne di Nazionale, seppur separate da un anno di differenza, potrebbero ritrovarsi a giocare insieme anche in bianconero. Domani Arcangeli (classe 2003) inizierà il raduno a Vinovo con la Primavera (Under 19) allenata dal tecnico Spugna.

Chiara Beccari

L’attaccante classe 2004 Chiara Beccari invece inizierà la preparazione il 19 agosto con la Juventus Under 17. Sammarinese con passaporto italiano, anche lei si è conquistata la prestigiosa maglia bianconera segnando a raffica nel San Marino Academy.

