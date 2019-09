Calcio donne, le giovani del Cesena si mettono in moto

E’ ormai alle porte l’avvio della nuova stagione per tutto il settore giovanile femminile del Cesena FC e da lunedì 9 tutte le squadre del settore giovanile sono al lavoro. I vertici del cavalluccio rosa hanno presieduto alla presentazione delle squadre, guidati dal presidente Massimo Magnani. Il responsabile dell’area tecnica Elvio Sanna dopo il lavoro scouting per allestire tutte le squadre e rispettivi staff, nel suo intervento dichiara: "Siamo molto soddisfatti del lavoro fatto in estate, sicuramente i numeri non raccontano tutto, 150 tesserate (esclusa la prima squadra), danno la misura di un lavoro fatto solo per le ragazze e le bambine che sono sempre al centro delle nostre attenzioni, il nostro percorso deve essere un segno indelebile per il futuro del calcio femminile bianconero; questo nuovo progetto del Cesena FC vuole vedere per gli anni a venire le ragazze del territorio arrivare in prima squadra, pronte per i campionati e le competizioni più importanti”.

Di seguito tutto lo staff del settore giovanile. Primavera Nazionale: allenatore Marco Rossi, Preparatore Portieri Loris Foschi, Preparatore Atletico Margaret Macchiut, Team Manager Gianni Angeli, Accompagnatore Ufficiale Roberta Ridolfi.

Under 17: allenatore Marco Rossi, Preparatore Atletico Mattia Nonantelli, Team Manager Andrea Lucchi, Accompagnatore Ufficiale Michela Caccavalle.

Under 15: allenatore Elvio Sanna, Preparatore Atletico Mattia Nonantelli, Team Manager Mario Nicolini, Accompagnatore Ufficiale Cristina Ortu.



Esordienti A e B: Allenatori Marco Puntiroli e Alessandro Siboni, Preparatore Coordinatore Motorio Matteo Mercatini, Team Manager Massimo Paganelli, Accompagnatrici Ufficiali Nailia Magnani

e Annalisa Urbini.

Pulcini A/B/C: Allenatori Simone Sorci, Francesca Farnedie Mirco Muratori, Preparatore Coordinatore Motorio Margaret Macchiut, Accompagnatrice Ufficiale Hadri Kawatar.

Scuola Calcio: Istruttrice Tatiana Bruni.

Preparatore Portieri settore Giovanile Loris Foschi, Fisioterapista Simone Solfrini.