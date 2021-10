Calcio donne, il Cesena Fc riceve il titolo di Scuola Calcio Elite

Lunedì a San Lazzaro il Cesena Fc Femminile è stato premiato dalla Figc come “Scuola calcio elite 2020-2021”. A ritirare il prezioso riconoscimento è stato il vice presidente della società bianconera Gianni Angeli: “Un grande riconoscimento per il Cavalluccio – ha detto Angeli – e per i nostri tantissimi sforzi che hanno permesso di arrivare a questo importante traguardo”.

Il Cesena FC Femminile negli anni è riuscito a costruire una struttura sportiva solida e molto efficiente, tante le ragazzine dal futuro roseo nelle squadre del settore giovanile, che sta investendo in modo oculato. Nel recente passato è riuscito a portare giovani calciatrici del settore giovanile in prima squadra è in Nazionale Under 17 come Veronica Bernardi (classe 2005) e tante altre in rampa di lancio.