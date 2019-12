RIMINI, 8 DICEMBRE 2019 – Ieri sera il Cesena in casa contro il Fano (0-4). Oggi il Rimini a Piacenza (Paponi, Corradi e Della Latta, 0-3), il Ravenna in casa contro il SudTirol (Morosini su rigore e Mazzocchi, 0-2) e l’Imolese a Padova (Ronaldo e Mandorlini, 0-2). Quattro partite e quattro sconfitte, zero gol fatti e undici gol incassati. Si tratta della domenica peggiore per le squadre romagnole da quando è cominciato il campionato di serie C.