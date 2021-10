Calcio, diretta Imolese-Carrarese 2-4 finale

IMOLESE-CARRARESE 2-4

IMOLESE (4-3-3): Melgrati; Cerretti (9′ st Liviero), Angeli, Vona, Lia; A. Lombardi, Palma (28′ st D’Alena), Benedetti; L. Lombardi (9′ st Matarese), Belloni (28′ st Padovan), Turchetta. In panchina: Hysi, Rossi, Rinaldi, La Vardera, Boccardi, Boscolo Chio, Masella, Sall. Allenatore: Gaetano Fontana.

CARRARESE (4-3-1-2): Vettorel; Semprini, Kalaj, Marino, Imperiale; Battistella (42′ st Girgi), Luci, Pasciuti; Bramante (35′ st Mazzarani); Doumbia (28′ st Energe), D’Auria (35′ st Infantino). In panchina: Capponi, Rota, Mazzini, Grassini, Girgi, Bertipagani. Allenatore: Antonio Di Natale.

ARBITRO: Gauzolino di Torino.

RETI: 2′ pt Turchetta, 10′ pt Doumbia, 40′ pt Kalaj, 12′ st Luci, 14′ st Bramante, 46′ st Padovan

AMMONITI: Semprini, Imperiale, Battistella, Lia

NOTE: Spettatori 500 circa. Angoli 4-5 per la Carrarese

49′ st. Triplice fischio finale, l’Imolese cede in casa alla Carrarese (2-4).

46′ st, accorcia l’Imolese. Nel primo minuto di recupero il neo entrato Padovan accorcia le distanze al termine di una bella azione personale.

42′ st. La Carrarese sfiora la cinquina con Infantino il cui diagonale termina di poco a lato

39′ st. Lia è il primo giocatore rossoblù a finire sul taccuino dell’arbitro rimediando un giallo per fallo di gioco.

29′ st. L’Imolese pare non avere le forze per poter fare male alla Carrarese e rendere l’ultimo quarto d’ora più vivace.

18′ st. Imolese sfortunata adesso con il palo colpito da un fendente di Liviero.

14′ st. Partita definitivamente chiusa adesso con il guizzo di Bramante che in area da destra fulmina Melgrati.

12′ st, tris della Carrarese: gran tiro dalla distanza del capitano apuano Luci che di sinistro mette la sfera sotto l’incrocio dei pali.

9′ st. Primi cambi di Fontana anche se tatticamente non cambia nulla: Liviero per Cerretti e Matarese per Luca Lombardi.

7′ st. Ancora nessuna emozione ma la Carrarese si fa più intraprendente.

1′ st. Cominciato il secondo tempo, l’Imolese fa la partita con la Carrarese che agisce di rimessa

46′ pt. Si va al riposo con l’Imolese sotto 1-2. Dopo un inizio super, la squadra di Fontana si è spenta e non è più riuscita a contrastare una Carrarese spumeggiante che con grande merito ha ribaltato il risultato.

45′ pt. Un minuto di recupero.

44′ pt. Break di Benedetti, che però sbaglia l’assistenza per Belloni e scatena il contropiede della Carrarese: Melgrati è sveglio ed esce sui piedi di Bramante al limite dell’area

42′ pt. La pressione altissima dei gialloblù sta mandando in tilt l’Imolese, che non è più in grado di muovere palla

41′ pt. Sorpasso meritato per la Carrarese, che ora si divora il gol dell’1-3 con Bramante

40′ pt. Carrarese in vantaggio: Kalaj. Dal terzo corner, calciato da D’Auria, Sergio Kalaj stacca solissimo a centro area e insacca.

40′ pt. Altro corner per la Carrarese: l’Imolese non esce più dalla propria trequarti

38′ pt. Ancora Melgrati a salvare l’Imolese su Doumbia. Poi Cerretti si rifugia in corner

37′ pt. Erroraccio di Benedetti: Doumbia spara e Melgrati con un miracolo salva l’Imolese. Corner per la Carrarese. Bramante non trova la porta su schema da angolo

35′ pt. L’Imolese fatica ad uscire dalla propria metà campo. Belloni dovrebbe farsi vedere maggiormente e tenere palla per fare rifiatare un po’ i compagni

31′ pt. Ancora una chance per la Carrarese: cross di Semprini da destra, D’Auria al volo con l’interno destro devia sul fondo

30′ pt. Per la quinta volta in mezz’ora, la difesa imolese mette in fuorigioco gli attaccanti della Carrarese

27′ pt. Fallo di Imperiale su Luca Lombardi e giallo un po’ esagerato per il terzino sinistro dei toscani

26′ pt. Dopo i primi 7 minuti di dominio, con anche la palla del 2-0 disinnescata dal portiere Vettorel, l’Imolese è stata soffocata da una Carrarese molto pimpante

25′ pt. Doppia chance per Bramante, che colpisce a salve di testa su cross di D’Auria e di destro sul successivo filtrante di Semprini

20′ pt. Fallo di Semprini su Turchetta: giallo. Dalla punizione arriva il secondo corner per l’Imolese. Va Palma. Battistella respinge il corner calciato da Palma

17′ pt. Ancora un orrore di Lia e Doumbia si invola a destra: palla morbida per D’Auria, deviazione respinta sul destro di Bramante, che scarica dal dischetto del rigore ma non sfonda il muro dei difensori centrali rossoblù

16′ pt. La Carrarese ha due punte come Bramante e D’Auria molto brave ad esplorare la profondità

15′ pt. Lia, finora il punto debole dell’Imolese, sta zoppicando vistosamente

13′ pt. Carrarese a un passo dal vantaggio. I tre attaccanti di Di Natale stanno creando grandi problemi all’Imolese in quanto non danno punti di riferimento. Ora Bramante si allarga e crossa al centro per D’Auria: destro respinto da Vona, altro destro a colpo sicuro e gol evitato da… Doumbia, colpito alla schiena

12′ pt. Fuochi d’artificio in questo inizio gara, con l’Imolese che dopo aver sfiorato anche il gol del 2-0 si è fatta raggiungere da un’azione personale del trentunenne transalpino Doumbia

10′ pt. Pareggio Carrarese con Doumbia. L’attaccante francese entra in area da destra, salta Vona e poi, da posizione quasi impossibile scarica un gran destro sul primo palo: Melgrati non si aspettava il tiro e viene impallinato.

8′ pt. Occasionissima Carrarese. Lia evita un corner, ma poi azzarda un dribbling su Doumbia, che gli ruba palla sul vertice destro dell’area e crossa al centro per D’Auria, che di testa alza incredibilmente la palla del pareggio a pochi passi da Melgrati

6′ pt. Vettorel nega il 2-0 ad Angeli. Corner di Luca Lombardi, incornata del difensore centrale e respinta del portiere. Poi scontro tremendo tra le teste di Belloni e Kalaj. Gioco fermo. Si riparte

5′ pt. Cerretti conquista il primo corner.

4′ pt. Fallo di Battistella su Turchetta. Punizione interessante per i rossoblù

2′ pt. TURCHETTA: 1-0 Imolese. Cross dalla trequarti di Cerretti, Belloni manca la rovesciata, i difensori della Carrarese dormono e sul secondo palo il capitano scarica in rete di destro. Molto male Vettorel

1′ pt. La Carrarese dà il calcio di inizio. Bramante pescato in fuorigioco dopo 11 secondi. Due curiosità: Gianluca Turchetta capitano e Imolese in campo con la maglia nuova presentata ieri

Tutto pronto al Romeo Galli