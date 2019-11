Calcio Dilettanti, giornata rinviata: si gioca solo sui sintetici

Il maltempo rivoluziona il programma del weekend calcistico dilettantistico: il Comitato Regionale e quelli Provinciali, infatti, hanno sospeso l’attività rinviando la giornata di campionato prevista tra oggi e domani. Si giocheranno solo le partite previste su campi sintetici. In Eccellenza B, Fya-Classe Vadese, Sola-Masi Torello e Castenaso-Copparese. In Promozione D, Sampierana-Pietracuta e Torconca-Vis Misano. In Prima Categoria G, San Rocco-Frugesport e Carpena-Fontanelice. In Prima Categoria H, Morciano-Perticara e Spontricciolo-Granata. In Seconda Categoria O, Pioppa-Rumagna e Borgo Marina-Bakia.