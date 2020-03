Calcio, il derby Cesena-Ravenna sabato 14 in anticipo?

CESENA – Visto che si dovrà giocare a porte chiuse, Cesena e Ravenna hanno deciso di anticipare a sabato 14 il derby in programma al Manuzzi. Quasi certamente si giocherà alle ore 15. Si attende solo il via libera della Lega Pro, atteso per lunedì. In previsione dell’anticipo, però, il tecnico ha deciso di concedere la domenica di riposo ai giocatori del Cesena. Così l’allenamento congiunto con la Savignanese, fissato per domenica 8 marzo alle ore 15, è stato anticipato a sabato alle ore 10. In pratica, sabato a Villa Silvia il Cesena affronterà la Savignanese al mattino e la Sammaurese alle ore 15. Anche il Ravenna ha fissato un’amichevole per sabato pomeriggio: alle ore 14.30 contro il Forlì al Morgagni. Da sottolineare come la Serie D abbia deciso di fermarsi fino a domenica 15 marzo compreso. La prossima settimana sarà stilato un nuovo calendario con i recuperi e le giornate ancora da disputare.