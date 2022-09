Calcio D, United Riccione senza paura con la Giana Erminio, viaggi rischiosi per Forlì e Ravenna

Oggi alle ore 15 si gioca la seconda giornata del campionato di Serie D Girone D. Due romagnole (Sammaurese e United Riccione) sono impegnate in casa e due (Forlì e Ravenna) sono attese da viaggi piuttosto impegnativi. Il big-match è quello che si giocherà sul rinnovato Italo Nicoletti di Riccione, dove lo United, che al debutto ha tenuto testa alla Pistoiese favorita per il salto di categoria, riceve un’altra nobile decaduta come la Giana Erminio, squadra un po’ sottovalutata alla vigilia del campionato ma tra le più attrezzate del lotto. Match insidioso anche per la Sammaurese, che riceve al Macrelli la sua bestia nera Real Forte Querceta, contro cui in casa ha sempre perduto.

In viaggio il Forlì e il Ravenna. I Galletti salgono in Lombardia per sfidare il Sant’Angelo, club neopromosso ma super ambizioso che entro il 2024 vuole tornare tra i professionisti. Il Ravenna scende invece in Toscana, a Scandicci, e cerca di rialzarsi dopo le due sconfitte (prima in Coppa con l’Adriese e poi in campionato con il Prato) che hanno caratterizzato questo inizio stagione.