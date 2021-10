Calcio D, un incontro di formazione per il vivaio del Ravenna

Una bella serata di confronto, formazione e crescita quella che si è svolta ieri sera allo stadio Benelli, dove tutto lo staff della RFC Academy ha potuto incontrare il Direttore dell’area tecnica Grammatica e il tecnico Dossena. Il tema della serata, promossa dal responsabile di RFC Academy Claudio Treggia è stato “Dalla costruzione della squadra alla creazione del sistema di gioco”.

La serata è stata aperta da Andrea Grammatica che partendo dalla sua esperienza nei settori giovanili di Virtus Entella, Reggiana e Spal ha spiegato in primo luogo le strategie che ci sono state dietro alla costruzione della prima squadra, partendo dai principi e degli obiettivi della società e la filosofia di gioco che si voleva cercare, per poi approfondire l’argomento in modo verticale declinandolo nel contesto del settore giovanile.

La palla è poi passata ad Andrea Dossena che si è addentrato nella specificità delle caratteristiche fisiche e tecniche dei calciatori e le modalità di allenamento specifiche, portando esempi di quanto fatto in prima squadra e nella sua lunga esperienza come calciatore, ma sempre con un occhio puntato sulle evoluzioni più recenti nel modo di interpretare il calcio. Ovviamente non sono mancati i momenti di confronto con tutti gli allenatori presenti che hanno potuto non solo porgere quesiti, ma anche contribuire in modo costruttivo con le proprie esperienze.

L’iniziativa, che sicuramente avrà un seguito, si inserisce in una progettualità che vuole favorire un interscambio di conoscenze tra settore giovanile e prima squadra proprio nell’ottica di potere garantire ai nostri giovani la migliore qualità formativa possibile e lo sviluppo di una identità chiara e riconoscibile.