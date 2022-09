Calcio D, Serpini: “Ravenna, ci serve una vittoria” – Gallery

Tra l’amarezza di una vittoria interna nuovamente sfumata e la soddisfazione del punto col Fanfulla (1-1) che muove comunque la classifica. «Sono decisamente amareggiato – dice il tecnico Cristian Serpini – perché i ragazzi meritano la soddisfazione della vittoria, ma questa situazione non ci aiuta dal punto di vista mentale. Abbiamo fatto un buon primo tempo ma quando sono due partite che non vinci e ti trovi sotto 1-0 alla prima occasione che hanno avuto rischiano di uscire ancora i fantasmi. Poi è venuta fuori invece la reazione, con i ragazzi che hanno dato il 120% e sono solo da elogiare».

I 6 punti in classifica? «Non rispecchiano quanto fatto finora e i nostri meriti. Per sbloccarci manca solo la vittoria perché le occasioni le abbiamo costruite contro le pochissime che hanno avuto loro e aver fatto gol solo su rigore è insufficiente. Non possiamo piangerci addosso sulle assenze (Marangoni e Apicella in primis, ndr) perché chi li ha sostituiti, per esempio Magnanini, è stato autore di una buona prestazione. Ci sentiamo in difetto ma è meno grave subire nelle azioni altrui piuttosto che non costruirle noi ma, ripeto, quello che manca al Ravenna è solo il successo, senza cercare ulteriori alibi».

