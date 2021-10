Calcio D, Rimini: una cinquina vincente che mancava dal 2017

Un altro piccolo segnale. Positivo ovviamente perchè quando una squadra come il Rimini vince sei delle prime sette partite di campionato totalizzando 19 punti su 21 non può non avere quasi tutti gli indici positivi. E questo segnale arriva dal lontano ottobre 2017.

Fu promozione in C

Tutti si ricorderanno del Rimini di Muccioli/Righetti costruito sapientemente in estate dal diesse Pietro Tamai con la regia ovviamente di Giorgio Grassi. Bene, non partì neppure con i favori del pronostico perchè questi erano tutti per l’Imolese di Gadda e per il Fiorenzuola di Dionisi (ora tecnico del Sassuolo in serie A).

Quel Rimini invece zitto zitto cominciò la sua scalata proprio nel mese di ottobre vincendo cinque partite di fila sotto la guida di Muccioli (Villabiagio, Carpaneto, 2-1 a San Mauro Pascoli tanto per cambiare, Colligiana e Lentigione), poi arrivò anche la sesta prima del rovescio 2-5 ad Imola. Quella striscia fu importante ai fini della promozione in serie C ottenuta con Righetti in panchina.

Dopo quattro anni il Rimini pare aver scelto ancora lo stesso modo e mese per raggiungere lo stesso traguardo. Infatti l’1-0 ai danni del Real Forte Querceta è stato il quinto successo consecutivo dopo quelli centrati con Tritium, Forlì, Progresso e Sammaurese nelle prime quattro partite.

Ceduto Aprea

Il neo diesse del Cattolica, Andrea Galassi, e il direttore sportivo riminese, Andrea Maniero sono in ottimi rapporti e non a caso è già iniziata la collaborazione. Ieri è sbarcato in giallorosso il centrocampista 2003 Mattia Aprea.

Test di lusso per l’Under 17

Mercoledì mattina alle 9.30 allo stadio Romeo Neri la formazione Under 17 sfiderà lo Stevenage FC.

Si tratta di una società calcistica inglese con sede nella città di Stevenage in Hertfordshire. Il club milita attualmente nella Football League Two, gioca le partite casalinghe nello stadio di Broadhall Way ed è divenuta popolare grazie alle sue strategie di marketing e alla presenza sui social media.